Sortie découverte : Lande de Tuileries de Forgeas Rendez-vous parking de la mairie Saint-Bazile, 4 juillet 2023, Saint-Bazile.

Saint-Bazile,Haute-Vienne

Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine vous propose de partir à la découverte de Lande des Tuileries de Forgeas à Saint Bazile le 4 juillet à partir de 10h ! Rendez-vous parking de la mairie et n’oubliez pas vos bottes ou vos chaussures de marche !.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . .

Rendez-vous parking de la mairie

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine invites you to discover the Lande des Tuileries de Forgeas in Saint Bazile on July 4 from 10am! Don’t forget your boots or walking shoes!

El Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine le invita a explorar la Lande des Tuileries de Forgeas, en Saint Bazile, el 4 de julio a partir de las 10.00 h No olvide sus botas o zapatos de senderismo

Das Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine schlägt Ihnen vor, am 4. Juli ab 10 Uhr die Heide der Tuileries de Forgeas in Saint Bazile zu erkunden! Wir treffen uns auf dem Parkplatz des Rathauses und vergessen Sie Ihre Stiefel oder Wanderschuhe nicht!

Mise à jour le 2023-06-17 par OT Ouest Limousin