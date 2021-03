Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet RENDEZ-VOUS PARIS CODE @EST ENSEMBLE Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

du mardi 2 mars au mardi 23 mars à Maison de l’emploi Bagnolet

PERMANENCE NUMERIQUE – ———————- PARISCODE@ESTENSEMBLE ——————— _**sur rendez-vous sur place / ou en distanciel**_ _Venez discuter et poser vos questions sur un secteur qui recrute, les métiers et formations Web !_ Des formations ouvertes à tous sont proposées grâce au programme ParisCode@EstEnsemble#2 ! Information et prise de rendez-vous au **01 83 74 55 40** ou à l’accueil des maisons de l’emploi. Plus d’infos par ici ? [**[https://www.est-ensemble.fr/pariscode](https://www.est-ensemble.fr/pariscode)**](https://www.est-ensemble.fr/pariscode) Retrouvez également le catalogue de formation ?: [**https://www.est-ensemble.fr/…/files/livret_pariscode_0.pdf**](https://www.est-ensemble.fr/…/files/livret_pariscode_0.pdf)

*Sur rendez-vous

Développeur web, Chef.fe de projet, UxDesigner Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T12:00:00;2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T12:00:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T12:00:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T12:00:00

