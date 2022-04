Rendez-vous nomade – Jeudi 21 avril Conservatoire de musique et de danse Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Conservatoire de musique et de danse, le jeudi 21 avril à 17:00

**Atelier de création** pour le festival Luluberlu **Spectacle de théâtre d’objet, “****_Sulfat théâtre”_** par la compagnie La petite (à 17 et 18h) pour tout public à partir de 6 ans Atelier de création et spectacle de théâtre d’objet Conservatoire de musique et de danse 45 Bd Alain Savary, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

