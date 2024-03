RENDEZ-VOUS NATURE NUITS MYSTIQUES ET MUSICALES PARC DE L’ISLE BRIAND Le Lion-d’Angers, vendredi 30 août 2024.

Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou nuits mystiques et musicales proposée le vendredi 30 août à 20h, au parc départemental de l’Isle Briand.

La Compagnie Mêtis et la LPO s’associent pour vous convier à des Nuits Mystiques et Musicales. Une ballade découverte des chauves-souris ponctuée d’intermèdes musicaux vous est ainsi proposée. Petits et grands partent à la rencontre de cet animal si souvent décrié, découvrent les espèces, écoutent les chauves-souris, et se laissent bercer par des lectures mises en musique qui racontent avec humour et poésie la grâce du chiroptère. Titiller les sens, raconter des histoires, et agrandir le spectre de la découverte voilà le programme de cette belle soirée…

Rdv Parking de la ferme de l’Isle Briand

Sur réservation

2h00 2 km

Tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:00:00

fin : 2024-08-30 22:00:00

Ferme du parc de l’Isle Briand, le Lion d’Angers

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

