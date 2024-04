Rendez-vous nature Les champignons Ungersheim, dimanche 20 octobre 2024.

Rendez-vous nature Les champignons Ungersheim Haut-Rhin

Avez-vous déjà observé ces étranges organismes qui surgissent de terre après la pluie ? Si vous pensez connaître les champignons, préparez-vous à être surpris ! Lors de cette visite guidée, partez à la découverte d’un monde insoupçonné Le mycélium, la face cachée des champignons plongez dans l’univers invisible et fascinant du réseau fongique, véritable toile de vie souterraine. Des rôles écologiques multiples et essentiels découvrez comment les champignons contribuent à la santé des arbres et à l’équilibre des écosystèmes.

Cette visite guidée est l’occasion idéale pour

Approfondir vos connaissances sur les champignons

Découvrir des espèces étonnantes

Apprendre à les identifier

Profiter d’une balade en pleine nature dans un cadre magnifique

Prolongez votre expérience et restez à l’Écomusée d’Alsace tout au long de l’après-midi !

Attention Abonnement à l’Écomusée d’Alsace et Museums-Pass-Musées non valables pour cette visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 10:00:00

fin : 2024-10-20 12:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

L’événement Rendez-vous nature Les champignons Ungersheim a été mis à jour le 2024-04-02 par Ecomusee alsace