Rendez-vous nature La tête dans les étoiles Ungersheim, samedi 10 août 2024.

En cette belle soirée du mois d’août, venez apprécier la douceur de la nuit au bord du plan d’eau, dans lequel se reflète le ciel étoilé… Un guide vous parlera des étoiles, planètes et autres comètes qui peuplent l’immensité de l’espace. 12 Aout de 21h à 23h

La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore.

Embarquez pour un voyage céleste à l’Écomusée d’Alsace ! En cette douce soirée d’été, laissez-vous bercer par la magie de la nuit et découvrez les secrets de l’univers.

Au programme :

Observation des étoiles à l’aide de télescopes

Apprentissage des constellations

Découverte des comètes et autres objets célestes

Le billet « Rendez-vous Nature », vous donne également accès au musée pour la journée ainsi qu’à la Fête au Village. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 21:00:00

fin : 2024-08-10 23:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

