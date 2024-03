Rendez-vous nature La cigogne star de l’Alsace Ungersheim, dimanche 16 juin 2024.

Emblème de l’Alsace, la cigogne blanche a connu un déclin dramatique dans les années 1970, frôlant la disparition de la région. Mais grâce à l’engagement et au travail acharné de passionnés, elle a effectué un retour en force et peuple aujourd’hui de nouveau le ciel alsacien. En juin, la nidification bat son plein. C’est l’occasion rêvée d’observer les cigogneaux dans leurs nids, s’épanouissant et prenant des forces avant leur grand voyage migratoire début août. Participez à une visite guidée thématique et partez à la rencontre de ces fascinants oiseaux. Un guide expérimenté vous partagera ses connaissances et vous emmènera sur les meilleurs sites d’observation.

Au programme de cette balade :

Découverte de l’histoire et de la biologie de la cigogne blanche

Observation des cigognes dans leur habitat naturel

Apprentissage des techniques de nidification et de reproduction

Compréhension des enjeux de conservation de l’espèce

Échanges et questions avec le guide

Le billet vous donne également accès à l’Écomusée d’Alsace pour la journée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 12:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

