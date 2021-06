GoudarguesGoudargues Goudargues Goudargues 30630, Goudargues Rendez vous nature : la Cèze en Canoé Goudargues Goudargues GoudarguesGoudargues Catégories d’évènement: 30630

Goudargues 30630 Goudargues 30630 Goudargues Organisé dans le cadre des journées du Patrimoine de pays et des Moulins, pique nique tiré du sac Rendez-vous au parking Cèze Canoës à 9h, Accessible aux enfants dès 6 ansDurée : 2h30 à 3h30 Tarif : 26€ par adulte et 22€ par enfantPrévoir sac à dos, baskets, gourde d’eau, casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où. contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61 Organisé dans le cadre des journées du Patrimoine de pays et des Moulins, pique nique tiré du sac Rendez-vous au parking Cèze Canoës à 9h, Accessible aux enfants dès 6 ansDurée : 2h30 à 3h30 Tarif : 26€ par adulte et 22€ par enfantPrévoir sac à dos, baskets, gourde d’eau, casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où. Droits libres

