RENDEZ-VOUS NATURE GAZOUILLIS EXPLORATIONS SONORES VALLÉE DE LA ROMME BECON-LES-GRANITS Bécon-les-Granits, samedi 25 mai 2024.

RENDEZ-VOUS NATURE GAZOUILLIS EXPLORATIONS SONORES VALLÉE DE LA ROMME BECON-LES-GRANITS Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou, l’animation « Gazouillis exploration sonore » est proposée le samedi 25 mai 2024.

Les toutes petites oreilles (0-4 ans) et leurs parents découvriront les chants d’oiseaux et les sons de la nature à travers des comptines, jeux de doigts et manipulations d’instruments issus de matériaux naturels et recyclés. Avec Claire Astié de la Compagnie Tzing, musicienne et éducatrice de jeunes enfants. Âge indicatif, fratries bienvenues ! Rendez-vous proposé dans le cadre du Bal des Oiseaux, une journée de découverte sonore éclectique, en résonance avec la nature et ses diversités.

Sur réservation

Durée 1 heure

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Distance parcourue 0-1 km .

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25

La Confordière

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire bal.des.oiseaux@mailo.com

