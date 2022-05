RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU, 5 mai 2022, .

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU

2022-05-05 – 2022-05-05

De février à décembre, vous sont proposés des spectacles en plein air, des randonnées gourmandes, des ateliers créatifs ou encore des animations scientifiques, pour découvrir pêle-même les plantes médicinales, les espèces animales et de l’Anjou et plus globlament vous immerger dans notre patrimoine naturel.

En journée ou en soirée, place à la découverte et à l’évasion pour les petits et les grands.

Pour en savoir plus: https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/rdv-nature-anjou

