RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : UNE FORÊT LINÉAIRE RICHE EN BIODIVERSITÉ

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Cirque de Courossé
Mauges-sur-Loire
2022-06-18

Dans le cadre original du Cirque de Courossé, l'Èvre s'est frayée un chemin. Sur ses berges, une végétation spécifique trouve sa place. Dans cette forêt linéaire, vous croiserez coccinelles et autres libellules… Réservation obligatoire.

