RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU SYLVOTHERAPIE Route de Beauvau Durtal, dimanche 24 mars 2024.

Vous avez dit Sylvothérapie ? Testez une séance de thérapie forestière à travers la sylvothérapie et plongez dans un bain de forêt.

L’effet de la forêt (Katia Georget)

A l’occasion de la journée internationale des forêts, les participants découvriront par une séance de sylvothérapie la forêt autrement. Par le biais d’activités sensorielles, les arbres dévoileront leur secret au public. Un moment magique en perspective !

Les Rendez-vous nature en Anjou sont mis en place et financés par le Département, dans le cadre de ses actions de préservation et valorisation des milieux naturels du Maine-et-Loire.

Tout Public | GRATUIT

Durée 3h30

Inscriptions et renseignements 06 86 71 56 44.

Merci d’arriver 15 min avant, prévoir pantalon et chaussures fermées, petit sac à dos, gobelet et bouteille d’eau.

Parking (face château de Chambiers) Durtal .

