RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : SORTIE DÉCOUVERT ET CRÉATIVE

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : SORTIE DÉCOUVERT ET CRÉATIVE, 24 août 2022, . RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : SORTIE DÉCOUVERT ET CRÉATIVE

2022-08-24 10:00:00 – 2022-08-24 12:30:00 Venez découvrir la faune et la flore du parc de Beaupréau. Vous profiterez de la balade d’observation pour récolter des éléments naturels qui seront ensuite utilisés pour faire des créations buissonnières. Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire. Réservation obligatoire. Venez découvrir la faune et la flore du parc de Beaupréau. Vous profiterez de la balade d’observation pour récolter des éléments naturels qui seront ensuite utilisés pour faire des créations buissonnières. Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville