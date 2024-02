RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU RAPACES NOCTURNES Durtal, vendredi 8 mars 2024.

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU RAPACES NOCTURNES Durtal Maine-et-Loire

Venez découvrir le monde fascinant des rapaces nocturnes.

Quelles espèces peuplent nos contrées, comment les reconnaître par leur chant ? Les facultés et les mœurs des chouettes et hiboux seront exposés ainsi que les moyens de les étudier, les dangers qui les menacent et les gestes simples au quotidien pour les sauvegarder

Tout public | GRATUIT

Durée 2h30

Renseignements et réservations (places limitées) au 02 41 76 30 24 ou transition-ecologique@ville-durtal.fr

Parking (face château de Chambiers) Durtal .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08 21:30:00

Route de Beauvau

transition-ecologique@ville-durtal.fr

