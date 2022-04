RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : RALLYE DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : RALLYE DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Beaupréau-en-Mauges, 27 août 2022, Beaupréau-en-Mauges. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : RALLYE DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Parc du château BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-27 12:30:00 Parc du château BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Participez à un jeu de découverte de la biodiversité du Parc de Beaupréau !

