RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU OBSERVER ET DESSINER LES INSECTES Montrevault Montrevault-sur-Èvre, samedi 15 juin 2024.

Familiarisez-vous avec les insectes de la Vallée de l’Evre !

Apprenez à dessiner les insectes après une sortie de découverte et d’observation dans la Vallée de l’Evre . En compagnie d’un animateur du CPIE Loire Anjou et de Laura Dilé illustratrice, initiez-vous ou perfectionnez-vous au croquis, à l’aquarelle et partez à la rencontre de la nature.

Sortie gratuite

Sur réservation https://vu.fr/XXEdE .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 12:30:00

Montrevault Hameau de l’Evre

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire

