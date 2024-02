RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU « OBSERVER ET DESSINER LA FLORE » La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire, samedi 25 mai 2024.

Le temps d’une matinée associez art et patrimoine naturel au coeur du crique naturel de Courossé à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Apprenez à dessiner la flore au cours d’une sortie de découverte et d’observation dans le cirque de Courossé. En compagnie d’un animateur du CPIE Loire Anjou et de Laura Dilé illustratrice, initiez-vous ou perfectionnez-vous au croquis, à l’aquarelle et partez à la rencontre de la nature.

Inscription obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:30:00

La Chapelle-Saint-Florent Courossé

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@cpieloireanjou.fr

