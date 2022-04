RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L’EVRE AU FIL DE L’EAU Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L’EVRE AU FIL DE L’EAU Montrevault-sur-Èvre, 26 août 2022, Montrevault-sur-Èvre. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L’EVRE AU FIL DE L’EAU Raz-Gué MONTREVAULT Montrevault-sur-Èvre

2022-08-26 – 2022-08-26 Raz-Gué MONTREVAULT

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Et si vous découvriez la rivière au rythme des apgaies ?

Laissez-vous guider par les arbres, libellules et autres animaux… Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire. Réservation obligatoire. accueil@montrevaultsurevre.fr +33 2 41 30 02 65 Et si vous découvriez la rivière au rythme des apgaies ?

Laissez-vous guider par les arbres, libellules et autres animaux… Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire. Réservation obligatoire. Raz-Gué MONTREVAULT Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse Raz-Gué MONTREVAULT Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville Raz-Gué MONTREVAULT Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L’EVRE AU FIL DE L’EAU Montrevault-sur-Èvre 2022-08-26 was last modified: by RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L’EVRE AU FIL DE L’EAU Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 26 août 2022 maine-et-loire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire