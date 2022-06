RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L’EAU, SOURCE DE VIE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: 49510

Beaupréau-en-Mauges

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : L'EAU, SOURCE DE VIE JALLAIS Etang de la Coudraie Beaupréau-en-Mauges

2022-09-24 14:00:00 – 2022-09-24 16:00:00 JALLAIS Etang de la Coudraie

A travers un petit défi familial, venez découvrir les espèces et les arbres remarquables autour du plan d'eau. Cette animation s'inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire. Réservation obligatoire.

Lieu Beaupréau-en-Mauges Adresse JALLAIS Etang de la Coudraie

Beaupréau-en-Mauges 49510