RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : LE RÉVEIL DE LA FLORE AU PRINTEMPS Orée d’Anjou, 21 mai 2022, Orée d'Anjou.

Profitez d’un rendez-vous nature pour vous déconnecter et découvrir le long d’un parcours de 2 km les richesses de l’Espace Naturel Sensible des Godiers. nLe rendez-vous se situe au niveau du pont du Golf de l’île d’or – la queue de la Luce à la Varenne. Rendez-vous organisé par le Département de Maine et Loire et animé par le CPIE Loire-Anjou GRATUIT Sur réservation: Pour cela, contacter l’accueil du SMODA – 02-40-85-50-13 ou Monsieur Dhénain au 06-33-97-32-35 ou par mail sur l’adresse g.dhenain@oreedanjou.fr Durée: 2h30 Prévoir bottes ou chaussures de marche

Parcours : Le réveil de la flore au Printemps

