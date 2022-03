RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : LA VIE CACHÉE DE LA RIPISYLVE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Le long de l’Èvre se développe un boisement linéaire : la ripisylve. Si elle n’est pas imposante, elle s’exprime sur toute la longueur des berges.

Venez la découvrir et observez la diversité des espèces qu’elle abrite. Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire. Réservation obligatoire. Une balade commentée le long de l’Evre au plus près de la nature. accueil@beaupreauenmauges.fr +33 2 41 71 76 80 Le long de l’Èvre se développe un boisement linéaire : la ripisylve. Si elle n’est pas imposante, elle s’exprime sur toute la longueur des berges.

