La queue de la Luce Pont du golf de l'√Æle d'or Orée d'Anjou Maine-et-Loire

2022-10-08 – 2022-10-08

Maine-et-Loire L’été a laissé place aux Pulicaires, aux Menthes et autres groupes plus tardifs qui habillent désormais nos milieux à cette période. Venez vous imprégner des richesses floristiques et faunistiques que l’on retrouve dans les écosystêmes des mois précédents l’hiver.

Au programme : découverte de plantes et insectes patrimoniaux de fin de saison ; ils n’auront plus aucun secret pour vous ! Prévoir des chaussures de marche ! Le rendez-vous se situe au niveau du pont du Golf de l’√Æle d’or – la queue de la Luce à la Varenne.

Rendez-vous organisé par le Département de Maine et Loire et animé par le CPIE Loire-Anjou GRATUIT Sur réservation: Pour cela, contacter Monsieur Dhénain au 06-33-97-32-35 ou par mail sur l’adresse g.dhenain@oreedanjou.fr Durée: 2h30 Profitez des couleurs de l’Automne ! g.dhenain@oreedanjou.fr +33 2 40 83 50 13 Pont du golf de l’√Æle d’or La queue de la Luce Orée d’Anjou

