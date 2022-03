RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : IMMERSION PHOTOGRAPHIQUE DANS LES ÉCOSYSTÈMES Beaupréau-en-Mauges, 14 mai 2022, Beaupréau-en-Mauges.

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : IMMERSION PHOTOGRAPHIQUE DANS LES ÉCOSYSTÈMES Moulin de Jousselin BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-05-14 – 2022-05-14 Moulin de Jousselin BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Initiez-vous à la photographie en pleine nature aux côtés d’un professionnel. Entre jeux de lumières, mouvements et comportements, immortalisez le vivant qui vous entoure et capturez les moments les plus insaisissables.

Réservation obligatoire.

Sortie nature photographique au Moulin de Jousselin

Moulin de Jousselin BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

