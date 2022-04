RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – ESCAPE GAME MISSION POLLINISATEUR Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-d'Erdre-Auxence

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – ESCAPE GAME MISSION POLLINISATEUR Val d’Erdre-Auxence, 4 juin 2022, Val d'Erdre-Auxence. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – ESCAPE GAME MISSION POLLINISATEUR Parc de la grande Romagne Culture Biome Val d’Erdre-Auxence

2022-06-04 – 2022-06-04 Parc de la grande Romagne Culture Biome

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire Cet escape game permet de manière ludique de sensibiliser le public aux enjeux de connaissance et préservation des espèces pollinisatrices. Durée : 1h30

Max : 8 personnes Rendez-vous nature en Anjou propose un escape game “Mission pollinisateur” à Villemoisan le 4 juin 2022. animation@culturebiome.fr +33 7 62 61 19 95 Cet escape game permet de manière ludique de sensibiliser le public aux enjeux de connaissance et préservation des espèces pollinisatrices. Durée : 1h30

Max : 8 personnes Parc de la grande Romagne Culture Biome Val d’Erdre-Auxence

dernière mise à jour : 2022-04-16 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Parc de la grande Romagne Culture Biome Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville Parc de la grande Romagne Culture Biome Val d'Erdre-Auxence Departement Maine-et-Loire

Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-derdre-auxence/

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – ESCAPE GAME MISSION POLLINISATEUR Val d’Erdre-Auxence 2022-06-04 was last modified: by RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – ESCAPE GAME MISSION POLLINISATEUR Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence 4 juin 2022 maine-et-loire Val-d'Erdre-Auxence

Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire