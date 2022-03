RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES RUCHES MAIS PAS QUE … Beaupréau-en-Mauges, 11 juin 2022, Beaupréau-en-Mauges.

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES RUCHES MAIS PAS QUE … Le Château BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-06-11 – 2022-06-11 Le Château BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

L’abeille domestique n’est pas la seule à butiner les fleurs… Méconnues et discrètes, les abeilles sauvages sont pourtant bien plus nombreuses. Apprenez à les différencier et à comprendre leurs modes de vie. De la pollinisation à l’élaboration du miel, en passant par la compétition, ces hyménoptères n’auront plus de secret pour vous !

Réservation obligatoire.

Sortie nature à la découverte des abeilles

