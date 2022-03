RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES INSOMNIAQUES DANS LA MARE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES INSOMNIAQUES DANS LA MARE Beaupréau-en-Mauges, 25 mars 2022, Beaupréau-en-Mauges. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES INSOMNIAQUES DANS LA MARE VILLEDIEU-LA-BLOUERE Plan d’eau des Lavandières Beaupréau-en-Mauges

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 21:30:00 VILLEDIEU-LA-BLOUERE Plan d’eau des Lavandières

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Partez à la découverte de l’écosystème riche de la mare et rencontrez ses habitants nocturnes.

Sortie en soirée, n’oubliez pas vos lampes, ni vos bottes ! Réservation obligatoire. Sortie nature pour les familles à la découverte de l’écosystème d’une mare. accueil@beaupreauenmauges.fr +33 2 41 71 76 80 https://www.beaupreauenmauges.fr/ Partez à la découverte de l’écosystème riche de la mare et rencontrez ses habitants nocturnes.

Sortie en soirée, n’oubliez pas vos lampes, ni vos bottes ! Réservation obligatoire. VILLEDIEU-LA-BLOUERE Plan d’eau des Lavandières Beaupréau-en-Mauges

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaupréau-en-Mauges Adresse VILLEDIEU-LA-BLOUERE Plan d'eau des Lavandières Ville Beaupréau-en-Mauges lieuville VILLEDIEU-LA-BLOUERE Plan d'eau des Lavandières Beaupréau-en-Mauges Departement Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES INSOMNIAQUES DANS LA MARE Beaupréau-en-Mauges 2022-03-25 was last modified: by RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DES INSOMNIAQUES DANS LA MARE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 25 mars 2022 Beaupréau-en-Mauges maine-et-loire

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire