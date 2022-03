RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Beaupréau-en-Mauges, 16 avril 2022, Beaupréau-en-Mauges. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Rue Sainte-Anne BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-04-16 09:30:00 – 2022-04-16 14:30:00 Rue Sainte-Anne BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Un passionné du végétal vous embarque à la découverte des plantes sauvages au cours d’une balade participative et sensorielle parsemée d’anecdotes. Réservation obligatoire. Sortie nature à la découverte des plantes sauvages inspirsauvage@gmail.com https://www.beaupreauenmauges.fr/ Un passionné du végétal vous embarque à la découverte des plantes sauvages au cours d’une balade participative et sensorielle parsemée d’anecdotes. Réservation obligatoire. Rue Sainte-Anne BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaupréau-en-Mauges Adresse Rue Sainte-Anne BEAUPREAU Ville Beaupréau-en-Mauges lieuville Rue Sainte-Anne BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Departement Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Beaupréau-en-Mauges 2022-04-16 was last modified: by RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 16 avril 2022 Beaupréau-en-Mauges maine-et-loire

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire