RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE L’HYRÔME Chemillé-en-Anjou, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Chemillé-en-Anjou. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE L’HYRÔME 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-25 11:30:00 La Roche-Jeannette CHANZEAUX

Chemillé-en-Anjou 49750 Randonnée découverte de l’Hyrôme ponctuée d’interventions pour comprendre les enjeux de préservation de la rivière et des milieux associés.

Parcours d’environ 6 kms non adapté aux personnes à mobilité réduite Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 10 ans

Sortie nature pour les familles en quête de découverte du patrimoine naturel de la région. contact@cpieloireanjou.fr +33 2 41 71 77 30 https://www.cpieloireanjou.fr/

Parcours d’environ 6 kms non adapté aux personnes à mobilité réduite Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 10 ans

