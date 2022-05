RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

Max : 20 personnes Rendez-vous nature en Anjou propose une découverte de la biodiversité à Villemoisan, le 4 juin 2022. A travers un jeu de piste mené par un animateur, les participants découvrent le système écologique d’un espace naturel sensible.

Durée : 2h – 2 km

