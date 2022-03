RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : DE L’ARGILE À LA BIODIVERSITÉ Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre Créées par l’exploitation de l’argile et façonnées par l’Homme au fil des siècles, les Landes du Fuilet

font figure d’exception ! Au cœur de cet habitat particulier, des espèces animales et végétales

adaptées s’y développent. Allons à leur rencontre ! Réservation obligatoire. Sortie nature à la découverte des Landes du Fuilet communication@montrevaultsurevre.fr +33 2 41 30 02 65 https://www.montrevaultsurevre.fr/ Créées par l’exploitation de l’argile et façonnées par l’Homme au fil des siècles, les Landes du Fuilet

adaptées s’y développent. Allons à leur rencontre ! Réservation obligatoire. LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

