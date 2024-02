RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU COMPRENDRE ET DESSINER LE PAYSAGE Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire, samedi 1 juin 2024.

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU COMPRENDRE ET DESSINER LE PAYSAGE Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Apprenez à dessiner le paysage ligérien à Saint-Florent-le-Vieil !

Apprenez à dessiner le paysage ligérien au cours d’une sortie de découverte de la Loire et de ses secrets à Saint-Florent-le-Vieil. En compagnie d’un animateur du CPIE Loire Anjou et de Laura Dilé illustratrice, initiez-vous ou perfectionnez-vous au croquis, à l’aquarelle et partez à la rencontre de la nature.

Sortie gratuite

Sur réservation https://www.helloasso.com/associations/cpie-loire-anjou/evenements/rdv-nature-en-anjou-comprendre-et-dessiner-le-paysage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 12:30:00

Saint-Florent-le-Vieil Bords de Loire

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@cpieloireanjou.fr

L’événement RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU COMPRENDRE ET DESSINER LE PAYSAGE Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire