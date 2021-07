Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : À LA DÉCOUVERTE DES CRIQUETS, GRILLONS ET SAUTERELLES Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : À LA DÉCOUVERTE DES CRIQUETS, GRILLONS ET SAUTERELLES Mauges-sur-Loire, 28 août 2021-28 août 2021, Mauges-sur-Loire. RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU : À LA DÉCOUVERTE DES CRIQUETS, GRILLONS ET SAUTERELLES 2021-08-28 – 2021-08-28 Parking du Site de Courossé LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Sur le site classé de Courossé se cache un cortège d’espèces d’orthoptères. Cette sortie vous permettra de découvrir criquets, grillons, sauterelles tout en prenant conscience de l’importance des différents types d’habitats qui leur sont nécessaires. Marche d’environ 2km sur coteau, présence de marches sur site. Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme Rendez-vous nature en Anjou du Département du Maine-et-Loire.

Réservation obligatoire. À partir de 6 ans.

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Parking du Site de Courossé LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Ville Mauges-sur-Loire lieuville 47.32154#-1.03661