RENDEZ-VOUS NATURE BALADE SAUVAGE SUR LA RIVE NATURE ET SIMPLES Base nautique La Jaille-Yvon, dimanche 7 juillet 2024.

Un événement organisé dans le cadre des Rendez-vous Nature 2024, le dimanche 7 juillet à la Jaille-Yvon.

C’est quoi la ripisylve ? C’est ce que votre guide vous expliquera en vous parlant de sa richesse et des enjeux de la cueillette sauvage (préservation de la ressource, précautions sanitaires). Vous identifierez quelques plantes communes avec des critères de reconnaissance vous permettant de devenir autonome. Et votre guide vous parlera de leurs usages traditionnels pour le bien être et la cuisine. Boisson aux plantes offerte à la fin de la balade !

Rdv base nautique de la Jaille-Yvon

Durée 2 heures

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Distance parcourue 1-2 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 14:30:00

fin : 2024-07-07 16:30:00

Base nautique Base de loisirs Anjou Sport Nature

La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire naturesimples@orange.fr

