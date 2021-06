MontclusMontclus Montclus Montclus Gard, Montclus Rendez-vous nature : balade atelier en rivière et forêt Montclus Montclus MontclusMontclus Catégories d’évènement: Gard

Montclus

Rendez-vous nature : balade atelier en rivière et forêt Montclus Montclus, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, MontclusMontclus. Rendez-vous nature : balade atelier en rivière et forêt 2021-07-15 – 2021-07-15

Montclus Gard Montclus Montclus Gard Montclus Rendez-vous au parking visiteurs près du pont à 9h Sortie « les pieds dans l’eau », prévoir une tenue adaptéeAccessible aux enfants dès 6 ansDurée : 2h30 à 3h30Prévoir sac à dos, baskets, gourde d’eau, casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où. Tarifs : 8€ par adulte, 4€ pour les enfants de – de 12ans et 20€ par famille contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61 Rendez-vous au parking visiteurs près du pont à 9h Sortie « les pieds dans l’eau », prévoir une tenue adaptéeAccessible aux enfants dès 6 ansDurée : 2h30 à 3h30Prévoir sac à dos, baskets, gourde d’eau, casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où. Tarifs : 8€ par adulte, 4€ pour les enfants de – de 12ans et 20€ par famille Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Gard, Montclus Étiquettes évènement : Autres Lieu Montclus Montclus Adresse Ville MontclusMontclus lieuville 44.2658#4.42211