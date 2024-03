RENDEZ-VOUS NATURE A PAS DE PLUME VALLÉE DE LA ROMME BECON-LES-GRANITS Bécon-les-Granits, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou, l’animation » A pas de plume » est proposée le samedi 25 mai 2024.

Petites et grandes oreilles sont invitées à une découverte sensible des vallons de la Confordière. La promenade sera ponctuée d’intermèdes musicaux au cours desquels plusieurs instrumentistes entreront en dialogue avec les oiseaux et la nature. Musiciens confirmés Florent Manneveau, saxophones, tuba. Akhram Chaïb, clarinette. Armelle Supervie, appeaux, percussions. Claire Astié, flûte traversière, accompagnée de ses élèves.

Merci de prévenir lors de l’inscription si vous êtes en fauteuil roulant/béquilles afin d’adapter le parcours. Rendez-vous proposé dans le cadre du Bal des Oiseaux, une journée de découverte sonore éclectique, en résonance avec la nature et ses diversités.

Dans le cadre de Le Bal des Oiseaux

Sur réservation

Durée 2 heures

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Distance parcourue 3 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25

La Confordière

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire bal.des.oiseaux@mailo.com

