RENDEZ-VOUS NATURE « À LA CROISÉE DES CHEMINS » Route de Marson Rou-Marson, samedi 2 mars 2024.

Lors de ce rendez-vous nature, partez à la rencontre de la biodiversité de l’ENS bois et landes de Rou-Marson à travers une balade en pleine conscience mêlant connaissances de l’environnement, relaxation, imagination et jeux.

En vivant des expériences sensorielles et ludiques et également des moments plus cognitifs, vous prenez différents chemins pour profiter de cet espace naturel sensible. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 12:30:00

Route de Marson ENS Bois et Landes de Rou Marson

Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire natureanjouee@gmail.com

