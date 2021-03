Paris Théâtre La Pépinière 75002, Paris Rendez-vous musical et solidaire Théâtre La Pépinière Paris Catégories d’évènement: 75002

Paris

Rendez-vous musical et solidaire Théâtre La Pépinière, 21 mars 2021-21 mars 2021, Paris. Rendez-vous musical et solidaire

Théâtre La Pépinière, le dimanche 21 mars à 17:00 entrée libre

Concert virtuel au profit de Pour un Sourire d’Enfant (PSE Théâtre La Pépinière 7 Rue Louis le Grand 75002 Paris Paris Paris 2e Arrondissement 75002

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T17:00:00 2021-03-21T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: 75002, Paris Autres Lieu Théâtre La Pépinière Adresse 7 Rue Louis le Grand 75002 Paris Ville Paris