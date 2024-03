Rendez-vous musical : Conférence sur les Pink Floyd – Mardi 26 mars Odyssud Blagnac, mardi 26 mars 2024.

Rendez-vous musical : Conférence sur les Pink Floyd – Mardi 26 mars Assistez à la conférence de Ferdinand Doumerc sur The Dark Side of the Moon des Pink Floyd Mardi 26 mars, 18h30 Odyssud Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T18:30:00+01:00 – 2024-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:30:00+01:00 – 2024-03-26T20:30:00+01:00

A l’occasion du cinquantième anniversaire de la sortie de ce disque phénoménal, Ferdinand Doumerc expliquera la genèse de The Dark Side of the Moon, en retraçant l’histoire des Pink Floyd depuis leurs origines, en disséquant les différents morceaux qui constituent l’album, en évoquant leurs influences diverses, en parlant de l’impact de ce disque jusqu’à nos jours…

Conférence gratuite, pour tout public

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 75 15 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@odyssud.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.odyssud.com/ »}]

conférence musique