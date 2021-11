Renac Renac Ille-et-Vilaine, Renac Rendez-vous musical à Renac Renac Renac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Renac

Rendez-vous musical à Renac Renac, 5 décembre 2021, Renac. Rendez-vous musical à Renac Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët Renac

2021-12-05 11:00:00 – 2021-12-05 Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët

Renac Ille-et-Vilaine Renac Rendez-vous à la médiathèque de Renac pour une démonstration musicale des élèves du Groupement Culturel Breton. Le dimanche 5 décembre de 11h à 12h. Ouverture exceptionnelle de la médiathèque ! +33 2 99 72 02 44 Rendez-vous à la médiathèque de Renac pour une démonstration musicale des élèves du Groupement Culturel Breton. Le dimanche 5 décembre de 11h à 12h. Ouverture exceptionnelle de la médiathèque ! Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët Renac

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Renac Autres Lieu Renac Adresse Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët Ville Renac lieuville Médiathèque 35 Rue du Colonel du Halgouët Renac