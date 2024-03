Rendez-vous Musical #98 Fondation des États-Unis Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 17h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Réservation conseillée

Pour cette édition spéciale du Rendez-Vous Musical coordonnée par Gillian Bobnak, les musicien·nes en résidence interprèteront des œuvres classiques et présenteront des créations contemporaines. Rendre la musique classique accessible à toutes et à tous, voilà l’esprit des concerts du dimanche dans notre Grand Salon.

Ces concerts, qui sont pour les musiciens une occasion de présenter les œuvres qu’ils sont en train de perfectionner ou de créer, sont connus pour leur ambiance conviviale et chaleureuse. Le public enchanté de la (re)découverte d’œuvres classiques, contemporaines et de nouvelles compositions reste souvent échanger avec les musicien·nes qui prennent beaucoup de plaisir dans ces échanges, en parlant toujours de la musique et de leur discipline avec beaucoup de passion.

Fondation des États-Unis 15 Bd Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/rendez-vous-musical-98-2/ contact@fondationdesetatsunis.org https://www.facebook.com/events/946162030353017/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/946162030353017/?ref=newsfeed https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-etats-unis/evenements/concert-rendez-vous-musical-98

Fondation des États-Unis