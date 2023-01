Rendez-vous Musical #86 Fondation des Etats-Unis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rendez-vous Musical #86 Fondation des Etats-Unis, 5 février 2023, Paris. Le dimanche 05 février 2023

de 17h00 à 18h15

. gratuit Gratuit sur réservation La saison 2023 de concerts Rendez-Vous Musical continue ! Retrouvez les musiciens de la FEU le dimanche 5 février prochain. A l’occasion du Black History Month, les artistes du 5ème étage vous ferons redécouvrir les grands classiques d’artistes tels que Stevie Wonder, Aretha Franklin mais également une sélection de standards de jazz ainsi que des œuvres de Hailstork . La saison 2023 de concerts Rendez-Vous Musical continue ! Retrouvez les musiciens de la FEU le dimanche 5 février prochain. A l’occasion du Black History Month, les artistes du 5ème étage vous ferons redécouvrir les grands classiques d’artistes tels que Stevie Wonder, Aretha Franklin mais également une sélection de standards de jazz ainsi que des œuvres de Hailstork . Ces concerts, qui sont pour les musiciens une occasion de présenter les œuvres qu’ils sont en train de perfectionner ou de créer, sont connus pour leur ambiance conviviale et chaleureuse. Le public enchanté de la (re)découverte d’œuvres classiques, contemporaines et de nouvelles compositions reste souvent échanger avec les musicien·nes qui prennent beaucoup de plaisir dans ces échanges, en parlant toujours de la musique et de leur discipline avec beaucoup de passion. Fondation des Etats-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/rendez-vous-musical-86/ contact@fondationdesetatsunis.org https://www.facebook.com/events/1350256985726134 https://www.facebook.com/events/1350256985726134 https://my.weezevent.com/rendez-vous-musical-86

Fondation des Etats-Unis

Fondation des Etats-Unis
Adresse 15 boulevard Jourdan
Ville Paris

