Rendez-Vous Musical #78 Fondation des États-Unis, 6 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

de 17h00 à 18h00

gratuit

Le prochain Rendez-vous Musical aura lieu le 6 mars dans le Grand Salon. Les talentueux résidents et boursiers Harriet Hale Woolley vous présenteront des œuvres classiques mais aussi leurs propres compositions, des titres de rock et de folk ou encore une collaboration autour de la musique de film.

Ces concerts, qui sont pour les musiciens une occasion de présenter les œuvres qu’ils sont en train de perfectionner ou de créer, sont connus pour leur ambiance conviviale et chaleureuse. Le public enchanté de la (re)découverte d’œuvres classiques, contemporaines et nouvelles compositions reste souvent échanger avec les musiciens ; des moments de partage qui sont chers aux musiciens, qui parlent avec passion de la musique. Les musiciens prennent beaucoup de plaisirs dans ces échanges, en parlant toujours de la musique et de leur discipline avec beaucoup de passion.

A la fin du concert, vous aurez la possibilité de (re)découvrir l’exposition collective de deux artistes en résidence.

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan Paris 75014

Contact : contact@fondationdesetatsunis.org https://my.weezevent.com/rendez-vous-musical-78-1 https://www.facebook.com/FondationUSA/ @FondationUSA

Concert

Date complète :

Fondation des Etats-Unis