Le Rendez-vous Musical devient mensuel et aura désormais lieu le premier dimanche de chaque mois (sauf le 1 mai, qui sera reporté au 8 mai). Les talentueux résidents et boursiers boursiers Harriet Hale Woolley de la FEU reviendront donc sur la scène du Grand Salon le 6 février. Ce concert vous permet de découvrir quel sont les œuvres sur lesquelles les musiciens sont en trains de travailler. Le public enchanté de la (re)découverte d’œuvres classiques, contemporaines et nouvelles compositions reste souvent échanger avec les musiciens ; des moments de partage qui sont chers aux musiciens, qui parlent avec passion de la musique. Les musiciens prennent beaucoup de plaisirs dans ces échanges, en parlant toujours de la musique et de leur discipline avec beaucoup de passion. A la fin du concert, vous aurez la possibilité de (re)découvrir l’exposition Libération/Déflagration des artistes en résidence. Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://my.weezevent.com/rendez-vous-musical-77 contact@fondationdesetatsunis.org https://www.facebook.com/FondationUSA/ https://www.facebook.com/FondationUSA/ https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/rendez-vous-musical-77/

