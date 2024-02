Rendez-vous mortels ! Cuisine mortelle Derrière le Hublot Capdenac-Gare, samedi 17 février 2024.

Retrouvez la compagnie Mange !

Depuis fin 2022, Derrière Le Hublot accueille en résidence la compagnie Mange ! Après plusieurs séjours sur le territoire, les deux co-directrices de la compagnie, Camille Meneï et Mona Maire, sont de retour en ce début d’année 2024. Entre récits intimes et approche collective, les deux artistes poursuivent leur travail autour des rituels funéraires.

Cuisine en collectif autour des recettes mortelles récoltées par Camille sur le territoire. L’occasion de partager un moment convivial d’échanges autour des saveurs et des goûts, qui parfois racontent un peu de nos disparus atelier animé par Camille Meneï et Pierre Lunel, cuisinier !

Auberge espagnole à 12h00: apportez un bon petit plat à partager, Derrière Le Hublot s’occupe des boissons pour l’apéritif !

Participation libre

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie accueil@derrierelehublot.fr.

