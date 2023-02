RENDEZ-VOUS MENSUEL N°3 (URBAN SKETCHERS TOULOUSE) HALLE DE LA MACHINE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne On va dessiner quoi?

Informations à venir. Les sketchcrawls sont des événements ouverts à tous, gratuits et sans réservation (sauf lieux exceptionnels). Nous nous regroupons entre croqueurs de tout niveau (débutant bienvenus), tout style, tout âge… pour le seul plaisir de dessiner ensemble sur le vif et de partager nos dessins. Qui veut vient! Les rendez-vous mensuels Usktoulouse continuent à être organisés tous les derniers dimanches du mois. Pour la troisième Rencontre de l’année, direction la Halle de la Machine (+ Envol des Pionniers). urbansketcherstoulouse@gmail.com +33 5 32 10 89 07 HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse

