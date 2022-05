Rendez-vous mensuel des véhicules d’Antan Sanguinet, 2 juillet 2022, Sanguinet.

Rendez-vous mensuel des véhicules d’Antan Sanguinet

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-02 12:00:00

Sanguinet Landes Sanguinet

EUR 0 0 L’association Sanguinet Véhicules d’Antan organise son rendez-vous mensuel ce samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h à proximité des bords du lac de Sanguinet. nLes voitures d’époque, youngtimers, cabriolets, motos Harley-Davidson et autres bolides à 2, 3, 4 roues ou plus sont tous les bienvenus. nGratuit et ouvert à tout public.

+33 6 03 60 93 57

© Sanguinet Véhicules d’Antan

Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-05-12 par