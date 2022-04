RENDEZ VOUS MENSUEL Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 12:00:00 12:00:00

Contrexéville Vosges Contrexéville Rendez-vous mensuel.

Exposition de véhicules anciens (auto – moto – utilitaires – sportives – vélos (jouets) – caravaning) Entrée gratuite associationduretrovosges@gmail.com +33 6 08 23 51 80 ASSOCIATION DU RETRO VOSGES

