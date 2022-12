Rendez-vous mensuel : Cash diplomatique – AYA Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien OT Porte Océane du Limousin Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien A 20h projection de Aya, par SImon Coulibaly Gillard (Belgique, Côte d’Ivoire).

Se´ance suivie d’un de´bat avec l’écrivain congolais Philippe Ngalla Ngoie. Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend une décision : Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors à elle, un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même.

Le réalisateur transforme un fait géologique et climatique réel (le village du Grand-Lahou est en effet mis en péril par l’avancée de l’Atlantique) en une métaphore de la disparition d’un peuple et de traditions séculaires, englouties par la modernité occidentale. Saint-Junien Saint-Junien

