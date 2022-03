Rendez vous mensuel à la maison de quartier de la Bottière pour les chercheurs d’emploi Maison de Quartier de la Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rendez vous mensuel à la maison de quartier de la Bottière pour les chercheurs d’emploi Maison de Quartier de la Bottière, 5 avril 2022, Nantes. Rendez vous mensuel à la maison de quartier de la Bottière pour les chercheurs d’emploi

Maison de Quartier de la Bottière, le mardi 5 avril à 14:30

Autour d’un café, échanger ses bons plans, ses astuces, partager et ou profiter de l’expérience des participants. Ouvert à tous les chercheurs d’emploi déjà accompagnés ou non.

entrée libre dans le respect des règles sanitaires

Point de rencontre entre chercheurs d’emploi accompagnés ou non par SNC Maison de Quartier de la Bottière 147 rte de Ste Luce 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T14:30:00 2022-04-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de Quartier de la Bottière Adresse 147 rte de Ste Luce 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Maison de Quartier de la Bottière Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de Quartier de la Bottière Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Rendez vous mensuel à la maison de quartier de la Bottière pour les chercheurs d’emploi Maison de Quartier de la Bottière 2022-04-05 was last modified: by Rendez vous mensuel à la maison de quartier de la Bottière pour les chercheurs d’emploi Maison de Quartier de la Bottière Maison de Quartier de la Bottière 5 avril 2022 Maison de quartier de la Bottière Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique