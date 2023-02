Rendez-vous maritimes : Crozet et Kerguelen 1722-2022 Musée de la marine – Château de Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Rendez-vous maritimes : Crozet et Kerguelen 1722-2022 Musée de la marine – Château de Brest, 2 mars 2023, Brest . Rendez-vous maritimes : Crozet et Kerguelen 1722-2022 Boulevard de la marine Musée de la marine – Château de Brest Brest Finistere Musée de la marine – Château de Brest Boulevard de la marine

2023-03-02 18:30:00 – 2023-03-02 20:00:00

Musée de la marine – Château de Brest Boulevard de la marine

Brest

Finistere Conférence organisée dans le cadre de l’exposition « Voyage en Terres Australes Crozet et Kerguelen 1722-2022 ».

Dirigée par Laëtitia Thérond (chargée du patrimoine des Terres Australes et Antarctiques Françaises) et Yann Le Meur de l’IPEV (Institut Paul-Emile Victor). Durée 1h30. +33 2 98 37 75 51 https://www.musee-marine.fr/ Musée de la marine – Château de Brest Boulevard de la marine Brest

dernière mise à jour : 2023-02-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistere Musée de la marine - Château de Brest Boulevard de la marine Ville Brest lieuville Musée de la marine - Château de Brest Boulevard de la marine Brest Departement Finistere

Brest Brest Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest /

Rendez-vous maritimes : Crozet et Kerguelen 1722-2022 Musée de la marine – Château de Brest 2023-03-02 was last modified: by Rendez-vous maritimes : Crozet et Kerguelen 1722-2022 Musée de la marine – Château de Brest Brest 2 mars 2023 Boulevard de la marine Musée de la marine - Château de Brest Brest Finistère finistère Musée de la marine - Château de Brest Brest

Brest Finistere